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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Genç kızın anlattıkları korkunç! İğrenç babaya 30 yıl...

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Genç kızın anlattıkları korkunç! İğrenç babaya 30 yıl...

KÜTAHYA'da, 2 yıl önce kızı A.K.'yi 17 yaşındayken, hamile bıraktığı gerekçesiyle yargılanan Yılmaz K. (45) hakkında Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 45 yıl hapis cezası kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Temyiz duruşmasına tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Yılmaz K., sürekli alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını öne sürerek, 'Bana komplo kuruldu" dedi. Yerel mahkemenin kararını bozan 7'nci Ceza Dairesi'nce Yılmaz K.'nin 30 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğine oy birliğiyle hükmedildi.

Olay, 2017 yılında, Kütahya'nın merkeze bağlı Güvem köyünde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan ve çobanlık yapan Yılmaz K., kızı A.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 Haziran 2017'de tutuklandı. Bu süreçte A.K.'nin, babasından hamile kaldığı ortaya çıktı. Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülürken, kızın hamileliğinin sona erdirilmesi için operasyonla fetüs alındı. Fetüsten alınan DNA profilinin, Yılmaz K.'nin DNA profiliyle karşılaştırılması sonucu sanığın yüzde 99.99 biyolojik baba olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yılmaz K.'ye 45 yıl hapis cezası verdi. Yerel mahkemenin kararı, temyiz edildi. 

'BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Temyize gelen dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 7'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Burada yapılan duruşmalı yargılamaya Yılmaz K., tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Eski savunmalarını tekrarlayan Yılmaz K., kendisine komplo kurulduğunu öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz K., "Bir suçtan dolayı cezaevinde yattım. 3 ay kadar temizlik işinde çalıştım. Sonra köyüme giderek, çobanlık yapmaya başladım. Ben sürekli alkol alıyordum. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum, mümkün değil yani. Evde 3 kişi kalıyorduk. Evde alkol alırdım, sağa sola zarar verdiğimi hatırlamıyorum. Ben kızımla cinsel ilişkiye kalkışmadım. Sonuçta evladım. Mide bulantısı oldu, eniştesiyle şehre gönderdim. Şurup verip, eve göndermişler. Bir süre sonra yeniden doktora gittiler. Karakola getirildiğimde hamile olduğunu duyunca şok oldum" diye konuştu. 

'ZORU ZORUNA RIZA GÖSTERDİM'

Babası Yılmaz K.'yi suçlayan ve halen devlet korumasında olan A.K. ise SEGBİS ile psikolog gözetiminde duruşmaya bağlanarak, "Geceleyin yanıma geldi. Tehdit etti. Birlikte olmazsam nişanlımla beni ayıracağını ve üzerime suç atacağını söyledi. Zoru zoruna rıza gösterdim. Nişanlımdan da ayrıldım. Benimle 5- 6 defa birlikte oldu. Korkumdan kimseye anlatamadım. Bir seferinde küçük kardeşim şahit oldu. Yanıma geldiğinde babamı gördü. Babam, 'Ablan rüya görmüş, ona geldim' diyerek, yanımdan gitti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. 

YEREL MAHKEMENİN KARARINA BOZMA

Yerel mahkemenin 45 yıl hapis cezası kararını bozan BAM 7'nci Ceza Dairesi'nce Yılmaz K.'nin, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Eylem öz kıza gerçekleştirildiği gerekçesiyle ceza, 24 yıla çıkarıldı. Birden fazla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle ise tutuklu sanık Yılmaz K.'nin hapis cezası, oy birliğiyle 30 yıla çıkarıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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