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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Kızını gelinlikle beklerken cenazesini alan baba konuştu: Bu bir vahşettir…

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Düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından darp edilerek öldürülen 25 yaşındaki Songül Yalçın'ın babası Nazır Yalçın konuştu. Yalçın bu cinayetin bir vahşet olduğunu belirterek "Ben onu kendi ailemden birisi olarak kabullendim. O kadar güvenimi kazandı. Ama içime ateş basıp gitti" dedi.

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından darp edilerek öldürülen 25 yaşındaki Songül Yalçın’ın babasının ve ağabeyinin söyledikleri yürekleri dağladı. Yalçın'ın en büyük hayalinin, son senesinde olduğu tıbbi sekreterlik bölümünü bitirmek olduğu öğrenildi. Baba Nazır Yalçın, "Ben katil zanlısını ailemden biri olarak kabullendim. O kadar güvenimi kazanmıştı. Ama içime ateş basıp gitti. Benim kızım sana eşkıyalık mı yaptı" dedi.

Kan donduran olay iki gün önce yaşandı. 25 yaşındaki Songül Yalçın, hazırlattıkları gelinliği almak için düğünlerinden bir gün önce, 3 yıllık nişanlısı olan 32 yaşındaki Yunus Emre Akar'ın Hüdavendigâr Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesi üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olan Akar, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darp etti. Genç adam, nişanlısının baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı.

Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, sakinleşsin diye bıraktığı nişanlısının yanına yaklaşık 20 dakika sonra döndü. Nişanlısının hala baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis'i arayıp Yalçın'ın banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bir çoğu başında olmak üzere vücudunun muhtelif yerlerinde darp izleri bulunan kadını Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Songül Yalçın, iki gündür süren ölüm kalım mücadelesini kaybederek, tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti.

Düğüne bir gün kala damadın dövdüğü gelin öldü
Düğüne bir gün kala damadın dövdüğü gelin öldü

"BU BİR VAHŞETTİR"

Kızını gelinlikle dünya evine hazırlarken cansız bedeniyle karşılaşan 5 çocuk babası Nazır Yalçın, bu cinayetin bir vahşet olduğunu belirterek, "Damadımı damat olarak görmedim. Onu kendi ailemden birisi olarak kabullendim. O kadar güvenimi kazandı. Üç yıl boyunca sürekli gitti geldi, ekmeğimi yedi. Kendi çocuğumdan bir an olsun ayırt etmedim. Bana bunca yıl dost olarak göründüler, ama içime ateş basıp gittiler. Allah da onların içerisine ateş bassın. Madem bu duruma geldin, istemiyordun, benim kızım sana ne yaptı? Eşkıyalık mı yaptı? Zaten her şey son noktasına gelmiş, olmayacak desen ne olurdu, sen ailenin yanına git, ben ailemin yanına gideyim diye? Kendi aralarında daha önceden tartışma olduysa onları bilmiyorum. Üç yıl boyunca bir kişinin evinde yemek yiyip, sonra bu duruma getiren kişi... Bu bir vahşettir, Müslüman değildir bunlar. Ayın dokuzunda kınası olacaktı, ailesinin benim yanıma gelmesi lazımdı. Benim çocuğum orada komaya girmiş, bana dünürüm telefon açmış, bu duruma nasıl geldi, iş nasıl oldu diye’’ dedi.

"KARDEŞİM SIKINTI ÇEKMESİN DİYE ONA GİZLİ GİZLİ PARA GÖNDERDİM’’

Serdar Yalçın ise, kardeşinin sıkıntısının pek belli etmediğini, hep kendi halletmek istediğini, kına için kredi çekmek istediğini, fakat zor durumda kalmasın diye bir miktar para yolladığını anlatarak, "Şu anda kamuoyuna yapılan açıklama ve haberlerin tamamı karşı tarafa ait. Takıların ve düğünden sonra yaşayacakları şehir için çıkan tartışmadan dolayı olduğu yazılıyor. Ama sadece bununla alakası yok. Çünkü biz hiçbir zaman takıları dert etmedik. İlla ki düğünün kendine göre masrafları olur. Bunu bildiğimiz için hiçbir zaman sorun yapmadık. Ama kendileri cinayeti ört bas etmek için takıları uydurdular. Nişanlılık süreci 3 yıl sürdü. Ben de dedim ki, artık düğün tarihinin belli olması lazım. Belki bir sene sonra, belki iki sene sonra, ama belli olması lazım dedim. Bu sözlerden sonra kardeşime agresif yaklaşmaya başlamış. Bizim burada kötü amacımız yok. Eğer ev düzülecekse, biz kendi eşyalarımızı alıyoruz, yükü hafifletiyoruz zaten. Onlar da kendilerininkini alıyor. Evi ortak düzüyoruz. Ama bunlar sanki evi tek başına düzmüş gibi konuşup kendilerini haklı çıkarmaya, olayı ört pas etmeye çalışıyorlar’’ dedi.

"ALDIĞI EŞYALARIN PARASINI BİLE ÖDEMEMİŞ’’

Yakın akrabası olan Öner Alkan, "Bizim kızımız bazı şeyleri içine atarak ailesinden gizlemiş. Damat ise aldığı eşyaların hiçbir şekilde parasını ödememiş, aradıklarında telefonları açmamış bir adam. Bunca çaba harcayan bir kızı nasıl olur da öldürebilir? Peşini bırakmayacağız bu davanın’’ dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP DİPLOMASINI ELİNE ALMAKTI

Uzun yıllar Çekirge Devlet Hastanesinde tıbbi sekreterlik yapan Songül Yalçın, açıktan tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümünü okuyordu. En büyük hayali olan mesleğinin diplomasını bu yıl alacaktı. Ailede 5 kardeşten dördüncüsü olan Yalçın, ani ölümü ile herkesi yasa ve üzüntüye boğdu. Ondan geriye ise ailesiyle mutlu günlerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Yalçın, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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