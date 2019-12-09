Kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı

Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı.

E.B., üç kız öğrencinin peşine düştü. E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak Çini Çarşısı'nda kovalaya başladı. Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi E.B.'nin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı.

Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. E.B. esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı.

E.B. gözaltına alılanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.