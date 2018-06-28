Kızından Meclis'te keşif

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisini sürdüren Baykal’ın sağlık durumu elverirse ve doktorları izin verirse 8 Temmuz’daki yemin töreninde TBMM Genel Kurulu’na başkanlık etmek istediği öğrenildi.



Baykal’ın kızı Aslı Baykal, dün Meclis’e giderek Deniz Baykal’ın geçici TBMM Başkanlığı’nı üstlenip üstlenemeyeceği ve Genel Kurulu açıp açamayacağı konusunda Meclis bürokratları ile görüştü. Baykal, Genel Kurul salonunda inceleme yaptı. Baykal geçici başkanlık hakkından vazgeçerse, bu görevi ikinci en yaşlı üye olarak 71 yaşındaki İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz üstlenecek. Geçici başkan olan kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin edeceği oturumu yönetecek, yemin töreninden sonra Meclis başkanlığı seçim turlarıyla birlikte 7-8 gün boyunca bu görevi sürdürecek.