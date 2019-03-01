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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.03.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Kızına ulaşamayınca ortalığı ayağa kaldırdı

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İSTANBUL Pendik'de 12 yaşındaki Hazal A. evde uyuyakalınca bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Hazal A.'nın ağır uykusu nedeniyle anne Refika B. kızına bir şey oldu endişesiyle polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye merdivenle üçüncü kata ulaşıp cama vurunca, küçük kız uyandı. Anne ise kızına sarılıp gözyaşı döktü.

Olay, dün gece saat 21.00 sularında meydana geldi. Pendik Batı Mahallesi'nde Hazal A. okuldan geldikten sonra dersine çalışıp uykuya daldı. Anne Refika B. iş görüşmesinden dönünce kızına ulaşamadı.

TELEFONUNU AÇMAYINCA POLİSİ ARADI

Kapıyı defalarca çalan anne, kızına ulaşamayınca telefonla aramaya başladı. Ancak telefonu da kız açmayınca durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen üçüncü kata merdiven uzattı. İtfaiye eri cama vurmaya başladı. İtfaiyenin cama vurmasıyla 12 yaşındaki kız uyandı. Cama gelen kıza annesi sitem etti. Ardından anne koşarak eve geldi ve kızına sarılıp ağladı.

İtfaiye ekipleri Hazal'a nasihatte bulunurken, gözyaşları içinde korku dolu anları anlatan anne Refika B., "İlk önce kapıya geldim zile bastım kapıyı açmadı ne yapacağımı bilemedim aklıma ilk önce belediye geldi. Belediyemiz de sağ olsun hemen polisi aradı polisler geldi akabinde itfaiye geldi çok iyi insanlar kapıyı açtılar" dedi.

 

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