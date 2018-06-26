Kızına tasma takıp sokakta gezdiren kocasını öldürdü... İşte istenen ceza

İstanbul Pendik'te kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp sokakta gezdiren uyuşturucu bağımlısı kocasını öldüren 5 çocuk annesi Betül Filiz hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 7 Nisan'da yaşanan olayda, Betül Filiz, kocası Sedat Filiz'i pompalı tüfekle öldürdü. Nöbetçi mahkemede ifade veren 5 çocuk annesi kadın kendini özetle şu sözlerle savunmuştu:

"Elinde silahla geldi. Beni, çocukları ve ailemi öldürmekle tehdit etti. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. Uyuşturucu madde sarıp içmişti. Daha önce de bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Kafama bıçak saplamıştı. Dişimi kırdı, 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirdi. Uyanınca, bize zarar vermemesi için başucundaki silahı almak istedim, ateş aldı. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Sedat Filiz'in bir gün önce internetten silah aldığı, birçok suç kaydı olduğu, eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiğine yer verildi. Betül Yıldız'ın haksız tahrik altında cinayet işlenmesi nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. (Sabah)