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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
20.10.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Kızına soğan fırlatıp, tokat atan babasına dava

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Kızına soğan fırlatıp, tokat atan babasına dava

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde annesiyle yaşayan kızı A.T.'ye (9) şiddet uyguladığı iddia edilen Atila T. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

A.T. duruşmada, "Anneanneme gitmek istedim ama babam izin vermedi. Israr edince bana doğru pet şişe ve soğan fırlattı. Babaannem ise 'Soğan atma, kilosu pahalı' dedi" diye ifade verdi. Baba Atila T. ise "Kızımın anlattığı gibi bir olay hiç yaşanmadı. Kızımı annesi bana karşı dolduruyor" dedi.

Babası ve annesi boşandığı için Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde annesi Ayfer T. ile yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi A.T., geçen temmuz ayında ziyaretine gelen babası Atila T. ile Denizli'nin Buldan ilçesine gitti. Bir süre babasıyla kalan A.T., aynı ilçede oturan anneannesini ziyaret etmek istediğini söyledi. İddiaya göre, baba Atila T., kızına tepki gösterdi. Atila T. ardından eline geçirdiği su dolu pet şişe ve kuru soğanları kızına fırlatıp, tokat attı.

Olayın meydana geldiği günün akşamı bir yolunu bulup anneannesinin evine giden A.T., yaşadıklarını anlattı. Anneannesi torununu yanına alıp polis merkezine giderek eski damadı Atila T.'den şikayetçi oldu. A.T.'ye sağlık merkezinden darp raporu verildi. Baba Atila T. hakkında, 'basit yaralama' suçundan Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Ardından asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Side'de yaşayan A.T.'nin davayla ilgili ifadesi, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde annesi Ayfer T., avukatı ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındı. A.T. ifadesinde şunları söyledi:

"Babam ile annem ayrıdır, ben normalde annemin yanında kalıyorum. Babam beni görmek için Manavgat'a gelmişti. Yanına alarak beni Buldan'a götürdü. Beni Buldan'da oturan anneanneme götürüp götüremeyeceğini sordum. O da bana 'Götürürüm' diye söz vermişti. Olay günü anneanneme gitmek istedim ancak kendisi izin vermedi, ben de ısrar ettim. Bana doğru yarım su dolu pet şişeyi fırlattı, elime denk geldi. Sonrasında (sağ kolunu göstererek) buraya vurdu. Ardından babam soğan fırlattı o da sol koluma denk geldi. Babaannem ise 'Soğan atma, soğanın kilosu pahalı' dedi."

Babasının fırlattığı pet şişenin vücudunda isabet yerleri işaret ederek tek tek gösteren A.T., "Gece vakti 'Aşağıdan eşyalarımı alacağım' diyerek indim ve haberleri olmadan anneannemin yanına gittim. Babamdan şikayetçiyim" diye konuştu.

A.T.'ye ifadesi sırasında eşlik eden sosyal hizmet uzmanı Hacer Büşra Kutluca ise küçük kızın kendini ifade ederken, yeterli sürede göz teması kurabildiğini, anlatımlarıyla beden dilinin uyumlu ve yüksek farkındalığının olduğunu, beyanlarına itibar edilebileceğini belirtti.

A.T.'nin annesi Ayfer T. ise eşiyle boşandıklarını, kızının velayetinin kendisinde olduğunu söyleyerek, "Ben kızım adına şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Ne zaman babası ile görüşme olsa kızım istemiyor" dedi.

'KIZIMIN ANLATTIĞI GİBİ BİR OLAY HİÇ YAŞANMADI'

A.T.'nin babası Atila T. ise eski eşinin ve eşinin ailesinin kızına baskı yaptığını savunarak, mahkemede anlatıldığı gibi bir olayın yaşanmadığını öne sürdü. Kızının bir gün önce hastanede olan anneannesine gittiğini, ertesi gün tekrar gitmek isteyince kendisinin izin vermediğini söyleyen Atila T., "Kızımın anlattığı gibi bir olay hiç yaşanmadı. Kızımı annesi bana karşı dolduruyor. Hatta kendi yanlarından giderse ‘Yetiştirme yurdunda kalırsın, orada sana her gün eziyet ederler’ diyerek korkutuyorlarmış. Bunu bana kızım anlattı. Zaten velayetini almak için Manavgat'ta ayrı bir dava açtım" diye konuştu.

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