Kızına ilham vermek için yürüyor

Raşa, İsviçre’de yaşayan kızına, “hayatta gerçekten istediğin her şeyi başarabilirsin” demek ve kızıyla beraber tüm çocuklara ilham vermek için Lozan’a doğru 4 ay sürecek bir yürüyüşe çıktı. Serkan Raşa’nın kızı ve ayrıldığı eşi İsviçre’nin Lozan kentinde yaşasa da sık sık görüşüyorlar. “Ben senede en az 6 kez gidip geliyorum, 6 yaşındaki kızım da birçok kez beni İstanbul’da ziyaret ediyor. Fakat uzun vadede kızım için kalıcı bir şey yapmak istiyordum. Bir gece sabaha karşı yatağımdan fırladım ve Lozan’a yürümeye karar verdim.”



Raşa, kızıyla beraber tüm çocuklara nasıl ‘istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz’ diyebileceğinin yolunu uzun süre aramış: “Kadıköy’den Lozan’a yola çıkmadan önce insanlardan birçok kez ‘senin derdin ne’ sorusunu duydum. Aslında vermek istediğim mesaj gayet açık, başta kızım olmak üzere tüm çocuklara ve hatta herkese ‘hedeflerinin peşinden koş, büyük düşün ve hayallerini yaşamaktan korkma’ demek istiyorum.”



YOLDA YALNIZ DEĞİL

“Bir gün kızım kendini bir zorluğun içinde bulur ve ‘babam benim için Lozan’a yürümüştü’ diye düşünür ve ileriye gitme gücü hissederse bu yürüyüş anlam kazanır” diyen Raşa, mesleği ve dünyayı görme arzusu dolayısıyla Tunus, ABD, İsviçre ve Fransa dâhil birçok yerde yaşamış, gezmiş, oralarda çalışmış.



Kadıköy’den Lozan’a 4 ay boyunca yürüyecek olan Raşa, daha yolcuğunun başında çevresine ilham vermeye başlamış. Yürüyüşün ilk 90 gününde oğlu Fransa’da yaşayan arkadaşı Adem Özelma, Raşa’ya katılmış. İkili Venedik’te ayrılacak, Raşa’nın yolculuğu ise kızı ve ailesinin evinde bitecek.



Raşa, çevresinden gelen tepkilerden memnun. Yoldan geçen insanların hikâyesini dinlemek için durduklarını, mola verdikleri noktalarda birçok kez takdir edildiklerini anlatsa da, şimdiye kadar en ilginç tepki kızından gelmiş. Raşa, “6 yaşındaki kızıma ona yürüyerek geldiğimi söylediğimde ‘Baba, neden uçakla gelmiyorsun’ diyerek şaşırdı. Ona sadece ‘Büyüyünce anlarsın’ dedim. Yolda katılmak isteyenler var. Hırvatistan’da beni bekleyen gruplar olacak. Instagram hesabımdan düzenli olarak paylaştıkça katılanlar oluyor” diyor.