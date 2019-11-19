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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babanın serbest kalmasına anneden tepki

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Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babanın serbest kalmasına anneden tepki

ADANA’da 14 yaşındaki öz kızı S.N.K.'ye, 10 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen TIR şoförü A.K.’nin (39) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren eşi Z.K., "Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de şikayetimi geri çekmem için sürekli beni tehdit ediyor" dedi.

Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan S.N.K., TIR şoförü, babası A.K.’nin kendisine 4 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğuna ve artık dayanamadığına ilişkin not bırakarak evi terk etti. Ardından öğrenim gördüğü imam hatip lisesine giden S.N.K., rehber öğretmenine durumu anlattı. Rehber öğretmeni de polise haber verdi. Bunun üzerine S.N.K. koruma altına alınarak Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evde bulduğu notu okuyan S.N.K.’nin ev kadını annesi Z.K., 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun babası A.K.’den şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadesi alınan A.K., "Eşim okulu 'şirk' olarak görüyor ve kızımı göndermek istemiyordu. Bundan 15 gün önce kızım beni aradı ve ‘Beni okula göndermezsen sana çok kötü şeyler yapacağım’ dedi. Bu yüzden iftiraya uğradım" diye kendini savundu. A.K., ifadesinin ardından serbest  bırakıldı.

Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babanın serbest kalmasına anneden tepki

EŞİNİ DİĞER ÇOCUKLARIYLA EVDEN GÖNDERİYORMUŞ

Maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söyleyip, çocuklarıyla bir akrabasının yanına yerleşen Z.K., eşinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Z.K., şunları söyledi:

"Diğer 2 kızım okuyor. Okulu şirk olarak görsem, onların okumasına neden izin vereyim? Çocuğumu küçüklüğünden bu yana istismarda bulunuyormuş. Bir öz baba bunu nasıl yapabilir? Ben bunu daha önce sezmiştim, ama emin değildim. Sürekli beni diğer çocuklarımla bir yerlere gönderiyordu. ‘Ağabeyine git, komşuya git, tekstil işine gir’ diyordu. S.N.K. ile yalnız kalmak istiyordu hep. Kendisi işsiz bir zamanında 4 ay evde oturdu, yapmadığı işkence kalmamış. O sırada ben tekstilde çalışıyordum, temmuzun sıcağında eve geldiğimde evlerin pencereleri, perdeleri kapalı görüyordum. Evde pervane bile yok. Çocuğumun geleceğini mahvetti. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de dışarıda rahatça gezdiği için şikayetimi geri almam konusunda beni tehdit ediyor."

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