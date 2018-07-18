"Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"
GeriGündem "Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
18.07.2018 - 06:51, Son Güncelleme:

"Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"

BOLU'nun Dörtdivan İlçesi’nde 13 gün önce eşi ölen ve kızıyla birlikte kalan 67 yaşındaki Ali Aksu’nun evinin bitişiğindeki depoda çıkan yangında iki katlı evi ile ahırı kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından konuşan Aksu, "Kızım uyandırdı, 'baba yanıyoruz' dedi. Ahır, ev ve depo yandı" dedi.

7
  • Boluda yangın
  • Boluda yangın
  • Boluda yangın
  • Boluda yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Bolu’nun Dörtdivan İlçesi Cemaller Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz’da eşi ölen 67 yaşındaki Ali Aksu’nun evinin bitişiğinde bulunan kuzeni Muzaffer Aksu’ya ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızıyla birlikte yaşayan Ali Aksu’nun yaşadığı 2 katlı eve ve evin yanında bulunan ahıra sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ali Aksu’nun uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden kızı, babasını uyandırarak hızla evden çıktı. Ali Aksu’nun durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Köy halkının büyük korku yaşadığı yangında Muzaffer Aksu’ya ait depo ile Ali Aksu’nun kızıyla birlikte yaşadığı 2 katlı ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

"KIZIM UYANDIRDI"

Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen Ali Aksu, “Eşim öldü benim. Kızım benim yanımda kalıyordu. kızım beni uyandırdı ve ‘Baba yanıyoruz’ dedi. Yangın amcamın oğlunun deposundan çıktı ve eve sıçradı. Yangın söndürüldü. Evde hayır yok. Ahır, ev ve depo yandı” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den önemli uyarı... İstanbul için bugün bu saatlere dikkat!

Gaziantep'te bulunmuştu! Bilinmeyen enkaz Rus füzesi çıktı...

"Kızım uyandırdı 'baba yanıyoruz' dedi"

'Eczacı Abdi' deşifre oldu!