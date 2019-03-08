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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızım Mina’yı yaşatacaklar

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Kızım Mina’yı yaşatacaklar

Beril Başaran, uçak kazasında kaybettiği kızı Mina Başaran’ın adını ölümsüzleştiren projeyi hayata geçiriyor. ‘Mina’nın Çocukları’ projesi, 11 Mart 2018’deki kazada hayatını kaybeden 11 başarılı gencin anısına 11 genç kızla, 11 Mart’ta başlayacak.

SOSYAL sorumluluğun her zaman bilincinde olan Mina Başaran geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dergiye ‘kadınlar için fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık’ mesajı vermişti.  Mina’nın o dergiyi görme şansı oldu mu, bilemiyoruz. Başarılı iş insanı, üreten genç bir kadın olan Mina Başaran ve 10 yakın arkadaşı, 11 Mart 2018’de, jet kazasında hayata çok acı bir şekilde veda etti; aileleri ve sevdikleriyle birlikte tüm Türkiye’nin yüreklerini yaktı. 

MİNA VE ARKADAŞLARI İÇİN

Evlat acısı yaşayan anne Beril Başaran, kendini kızı Mina’nın adını ölümsüzleştirecek ve yarasına merhem olacak çalışmalara adadı; pırıl pırıl genç kızlara rehber oluyor. Beril Başaran, geçen yaz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin İstanbul Şubesi’nin aracılığıyla burs desteği verdiği 11 kızı Bodrum’daki otellerinde ağırladı. 11 Mart’ta hayatını kaybeden 11 gencecik kızın anısına 11 başarılı genç kızla zaman geçirdi. Böylece ‘Mina’nın Çocukları’ projesi doğdu.

Kızım Mina’yı yaşatacaklar

Beril Başaran ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi 8 Mart’ta bu projeyi paylaşacak. Beril Başaran ve bu projenin fikir annesi olan 3 genç kızla Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nde buluşup, sohbet ettik. Beril Başaran, “Acımızın tarifi yok” diyor:

ÇOCUKLARA ULAŞACAKLAR

“Kızım Mina pırıl pırıl bir gençti. İyi bir eğitimi vardı. Kendisiyle aynı olanaklara sahip olmayanlara el uzatırdı. Mina ve arkadaşlarının ruhuna iyi gelecek ne yapılabilir... İnsana dokunmak, hayatlara dokunmak benim için çok değerli. Genç kızlarımız bir araya gelip farklı çocuklara dokunmak için yaptılar bu projeyi. Kayıplarımız da çok iyi eğitim almış, iyi kalpli, üretken gençlerdi. Bu projeyle burslu genç kızlarımız, çok daha fazla çocuğa ulaşacak. Kaybımız 11 genç kadındı. 11 burslu öğrenciyle yola çıktık. Geçen 11 Mart’tan bu yana 40 genç kızın hayatına  dokunduk. Bu projeyi genç kızlarımızla ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’yle yapmak çok değerli oldu.”

Projenin fikir annesi olan Gülsen Genç İstanbul Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi. Kırşehirli 6 çocuklu bir ailenin kızı. Rabia Ertaç da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, Gaziantepli. O da 6 çocuklu bir ailenin kızı. Renginur Keskin de diğer kızlar gibi Hukuk Fakültesi öğrencisi, Vanlı 4 çocuklu bir ailenin kızı.

GELECEĞİ AYDINLATACAK GENÇLER

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Başkanı Güldal Göymen, kazanın ardından eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes’in Beril Başaran ile kendilerini buluşturduğunu ve Mina Başaran’ın adını yaşatmanın onlar için de çok anlamlı olduğunu söyledi. Eski Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Nezihe Bilhan da, “Biz yardımsevenler derneği değiliz, Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak gençler yetiştirmeyi isteyen bir derneğiz. Akademik başarı dışında kızlarımızı kültürel hayatla tanıştırıyoruz. Yurtdışında eğitim almak isteyen başarılı öğrencilere de destek veriyoruz. Mina’nın Çocukları projesi ailemizi büyütecek” diye konuştu.

SON RÖPORTAJDA ‘EŞİTLİK’ DEMİŞTİ

Kızım Mina’yı yaşatacaklar

- Mina Başaran geçen yıl MAG Dergisi’ne verdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü röportajında “Hangi alanda olursa olsun Türk kadının çözüm bekleyen en önemli sorunu fırsat eşitsizliği. Bu durum kadını iş hayatından dolayısıyla tüm iktisadi faaliyetlerden soyutluyor. Toplum içinde kadını pasifleştiriyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalı” demişti.

Başaran Holding’e ait özel jetin İran’ın güneydoğusunda düşmesi sonucu, Dubai’den dönen uçakta bulunan işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti.

PROJE NASIL İŞLEYECEK?

- Projenin amacı 10-14 yaş arasında ihtiyaç sahibi kız veya erkek çocuklarının maddi ve manevi gelişimlerine destek olmak. Bu çocuklara kendilerine güven duymayı, bedenlerini ve kimliklerini sevmeyi, her türlü ayrımcılığa karşı durabilmeyi öğretmek hedefleniyor. Bu sebeple proje iki ayaklı yönetilecek. İlk aşamada projede yer alan 11 genç kız dernek bünyesinde psikologlardan eğitim alacak. Bu eğitimlerde çocuklarla nasıl iletişim kurulur, çocukların zihinsel gelişim basamakları, sosyal ortama uygun davranış modelleri, zeka geliştirici oyunlar oynamak hedefleniyor.

EĞİTİM MASRAFLARI

İkinci aşamada ise haziran ayı itibariyle burslu genç kızlar memleketlerinden seçecekleri çocuklarla iletişime geçecek. Onların maddi ve manevi ihtiyaçları olabildiğince karşılanmaya çalışılacak. Maddi ihtiyaçlar kapsamında okul giderleri, kırtasiye malzemeleri, aylık belirli bir çocuk kitabı, bilim dergisi, çocuğun yeteneklerine yönelik bir kurs- müzik, tiyatro, spor- kişisel bakım ürünleri gibi temel ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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