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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)
22.11.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı

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Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Y. tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 kardeşi, torununu yolunu kestikleri otomobilden zorla indirip, götürmeye çalıştıkları için öldürdüğü belirlenen dede, her yerde aranıyor.

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  • Kızıltepedeki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
  • Kızıltepedeki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
  • Kızıltepedeki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
  • Kızıltepedeki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
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Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in dün tabancayla vurularak öldürülmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Mustafa Tezdönen, 2 yıl önce ikinci evliliğini Mehtap Tezdönen ile yaptı. Ancak eşine şiddet uyguladı.

Mehtap Tezdönen de yaşadığı şiddete dayanamayarak, ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Yine iddiaya göre Mustafa Tezdönen, eşini, eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

TORUNUNU ZORLA ALIKOYMAYA ÇALIŞAN KARDEŞLERİ ÖLDÜRDÜ

Mehtap Tezdönen, dün anneannesi Perihan Y. ve dedesi İbrahim Y. ile birlikte bir nişan törenine katıldı.

Araçla evlerine döndükleri sırada ise yolları, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen tarafından kesildi. Mustafa Tezdönen, eşini zorla araçtan çıkarmak istedi.

Anneanne ve dede engel olmaya çalıştı. Mustafa Tezdönen anneanneye sopayla saldırdı.

Bunun üzerine dede İbrahim Y. aracındaki tabancayı alıp, Tezdönen kardeşlere ateş etti. Kardeşler olay yerinde hayatlarını kaybederken, dede İbrahim Y. kaçtı. Yaralanan anneanne Perihan Y. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Tezdönen kardeşler, toprağa verilirken, kaçan dede her yerde aranıyor.

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