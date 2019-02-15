Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu

Kızılırmak Deltası’nın 56 bin dekarlık alanında 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü yaşıyor. Çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı deltada her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuş konaklıyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük manda popülasyonu da burada bulunuyor. UNESCO heyeti bir hafta çalışarak, delta hakkında bir ara rapor hazırladı. Bu raporda, deltada yaşayan türlerin yanı sıra, mandaların sayısının 7 binden 11 bine çıktığına değinildi. Artışın bölgeye nasıl bir etkisi olacağı soruldu. Manda popülasyonundaki artışın ekosisteme etkisiyle ilgili detaylar istendi. Ayrıca bölgedeki bütün canlıların ayrıntılı listesi de talep edildi. Türkiye ek raporunu ay sonunda sunacak. UNESCO’nun nihai kararını 30 Haziran-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bakü’de yapılacak 43. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında vermesi bekleniyor.

GÖÇMEN KUŞLARLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İSTEDİLER

Naomi Doak’ın başında olduğu UNESCO heyeti geçtiğimiz ekim ayında bölgeyi ziyaret etti ve çalışmalar yaptı. Bu çalışma ve incelemeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yöre halkı, STK temsilcileri, birlikler ve kooperatifler gibi böldeki bütün taraflarla görüşmeler yapıldı. Bu ziyaret sonrasında bölgenin adaylık başvuru dosyasını inceleyen diğer uzmanların da görüşleri alınarak bir ara rapor hazırlandı ve Türkiye’ye gönderildi.

24 Aralık tarihli ara raporda tür çeşitliliği, popülasyon büyüklüğü ve bu değerlere yönelik potansiyel değişimler dahil olmak üzere deltadaki ve Karadeniz kıyısındaki diğer alanlardaki göçmen kuşlara ilişkin daha fazla bilgi istendi. Özellikle Kızılırmak deltasının Türkiye ve dünya ölçeğindeki öneminin daha detaylı tanımlanması, doğal yaşam döngüsündeki kuşlar, böcekler, bitkiler, balıklar, koyunlar, sığırlar ve diğer canlılarla ilgili ayrıntılı bilgiler talep edildi.

‘EKOSİSTEM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Hürriyet’e konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman adaylık konusunun Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında yer aldığını belirterek “Konu en üst düzeyde sahipleniliyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ve bakanımız süreci yakından takip ediyor” dedi. Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler de mandaların bölgedeki ekosistem için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mandalar sulak alanlardaki su yüzeylerinin kapanmasına engel olurken otladıkları alanlarda ot gelişimini kontrol altında tutuyor. Bu durum ise özellikle kuşlar olmak üzere diğer canlılar açısından uygun yaşam alanlarını oluşturuyor. Ayrıca otları ezerek oluşturdukları su kanalları balık ve kurbağalar açısından uygun yaşam ve beslenme alanları oluyor. Onlar için de doğal bir cennet niteliğinde. Gayet keyifli bir hayat sürüyorlar” dedi.