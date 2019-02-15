Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu
GeriGündem Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu

483 kuş türünün 356’sının yaşadığı Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Türkiye’nin UNESCO’nun ‘Dünya Doğal Miras Alanı’ listesine aday olan ilk ve tek bölgesi. UNESCO heyeti hazırladığı ara raporda deltada yaşayan mandaların sayısının 7 binden 11 bine çıkmasının ekosisteme etkisiyle ilgili detayları istedi.

Kızılırmak Deltası’nın 56 bin dekarlık alanında 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü yaşıyor. Çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı deltada her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuş konaklıyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük manda popülasyonu da burada bulunuyor. UNESCO heyeti bir hafta çalışarak, delta hakkında bir ara rapor hazırladı. Bu raporda, deltada yaşayan türlerin yanı sıra, mandaların sayısının 7 binden 11 bine çıktığına değinildi. Artışın bölgeye nasıl bir etkisi olacağı soruldu. Manda popülasyonundaki artışın ekosisteme etkisiyle ilgili detaylar istendi. Ayrıca bölgedeki bütün canlıların ayrıntılı listesi de talep edildi. Türkiye ek raporunu ay sonunda sunacak. UNESCO’nun nihai kararını 30 Haziran-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bakü’de yapılacak 43. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında vermesi bekleniyor.

Kızılırmak’ta sayıları 4 bin arttı: UNESCO mandaları sordu

GÖÇMEN KUŞLARLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İSTEDİLER

Naomi Doak’ın başında olduğu UNESCO heyeti geçtiğimiz ekim ayında bölgeyi ziyaret etti ve çalışmalar yaptı. Bu çalışma ve incelemeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yöre halkı, STK temsilcileri, birlikler ve kooperatifler gibi böldeki bütün taraflarla görüşmeler yapıldı. Bu ziyaret sonrasında bölgenin adaylık başvuru dosyasını inceleyen diğer uzmanların da görüşleri alınarak bir ara rapor hazırlandı ve Türkiye’ye gönderildi.
24 Aralık tarihli ara raporda tür çeşitliliği, popülasyon büyüklüğü ve bu değerlere yönelik potansiyel değişimler dahil olmak üzere deltadaki ve Karadeniz kıyısındaki diğer alanlardaki göçmen kuşlara ilişkin daha fazla bilgi istendi. Özellikle Kızılırmak deltasının Türkiye ve dünya ölçeğindeki öneminin daha detaylı tanımlanması, doğal yaşam döngüsündeki kuşlar, böcekler, bitkiler, balıklar, koyunlar, sığırlar ve diğer canlılarla ilgili ayrıntılı bilgiler talep edildi.

‘EKOSİSTEM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Hürriyet’e konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman adaylık konusunun Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında yer aldığını belirterek “Konu en üst düzeyde sahipleniliyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ve bakanımız süreci yakından takip ediyor” dedi. Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler de mandaların bölgedeki ekosistem için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mandalar sulak alanlardaki su yüzeylerinin kapanmasına engel olurken otladıkları alanlarda ot gelişimini kontrol altında tutuyor. Bu durum ise özellikle kuşlar olmak üzere diğer canlılar açısından uygun yaşam alanlarını oluşturuyor. Ayrıca otları ezerek oluşturdukları su kanalları balık ve kurbağalar açısından uygun yaşam ve beslenme alanları oluyor. Onlar için de doğal bir cennet niteliğinde. Gayet keyifli bir hayat sürüyorlar” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kanal D Haber'den o iddialara yanıt

10'dan fazla araç birbirine girdi: Savaş alanına döndü

Sır perdesi aralandı... Program sonrası itiraf

'Siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti'