Kızılca Gün 100 yaşında

Tarihte ‘Kızılca Gün’ olarak yer alan bu günde Atatürk’ü, Dikmen sırtlarında binlerce insan, büyük bir coşkuyla karşıladı. Atatürk Yenişehir-Radyoevi-Ulus Meydanı güzergâhlarından ilerleyerek önce Hükümet Konağı’nda bir süre dinlendi, sonra da kendisine tahsis edilen ve şimdilerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi’ne yerleşti. Atatürk, yaklaşık dört ay boyunca Milli Mücadele'yi bu binadan yönetti.

PAŞAM SENİ GÖRMEYE GELDİK

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, Dikmen sırtlarında 3 bin atlı ve 700 yaya Seymen'in oluşturduğu ‘Seymen Alayı’nın Atatürk’ü karşıladıkları o günü şöyle anlattı:

“Ulu Önder’in ‘Merhaba efeler! Niye zahmet ettiniz, neden geldiniz?’ sorusuna Seymenler hep bir ağızdan, ‘Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik’ diye haykırır. Bunun üzerine Atatürk, ‘Fikrinizde sabit misiniz?’ diye sorduğunda, Seymenler büyük bir kararlılıkla ‘And olsun’ der. Atatürk ise ‘Var olun yiğitler’ karşılığını verir. Seymenler, 27 Aralık 1919’dan bu yana büyük bir inançla Atatürk’ün omuzdaşı, yoldaşı, gönüldaşı olmuştur.”

Tarihi gün kapsamında bugün Ankara’da çeşitli törenler düzenlenecek.