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    Kızılay'ın yardım üssü

    Zeynep BİLGEHAN
    06.03.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    ÇADIRLAR, gıda ürünleri, mutfak setleri, hijyen kitleri... Bunlar Kızılay’ın Hatay’daki Lojistik Merkezi Ana Deposu’nda Suriye’ye gitmeyi bekleyen yardım malzemelerinden yalnızca birkaçı.

    Kızılayın yardım üssüUçsuz bucaksız yardım kolisi koridorlarının oluşturduğu bu depolardan Gaziantep ve Kilis’te de bulunuyor. Sınır hattında 50 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kapasite sürekli hazır tutuluyor. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yedi yıldır devam eden savaşın başından itibaren Suriye’ye 40 bin TIR insani yardım malzemesi taşıdıklarını söyleyerek başlıyor anlatmaya: “Bunun içerisinde 80 bine yakın çadır ve yaklaşık 250 bin ton un var. Çok büyük operasyonlar yürütüldü. Ancak yardım ihtiyacı da hâlâ çok büyük. Bugün 3.5 milyon Suriyeliye Türkiye içerisinde koruma sağlamaya çalışıyoruz, bir bu kadarına da Suriye içinde yardım ediyoruz.”

    ÖNCE ACİL YARDIM
    Dr. Kınık, Suriye’deki operasyonlarının neler olduğunu şöyle anlatıyor: “İdlib içerisindeki 400 kadar kampta yaklaşık 700 bin insan yaşıyor. Bu bölgeye sürekli yardım ulaştırıyoruz. Kızılay olarak İdlib’de 10 kampımız var. Azez bölgesinde AFAD’la birlikte iki yeni kamp inşa ediyoruz. Afrin içerisinde de kamp için yeni yerler bakıyoruz. Özellikle güneyden kuzeye doğru bir göç olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Doğu Guta’ya bugün altı mutfağımızdan günlük 20 bin insana sıcak yemek çıkarıyoruz. Biz, tıpkı Fırat Kalkanı zamanındaki gibi TSK’nın yanında sivillerin korunması için, hemen o anda yardımların ulaştırılması için hep sahadayız. Bugün acil ihtiyaçları gideriyoruz ama bölge özgürleştikten sonra hayatın normale dönmesi için çok boyutlu yaşam desteğini, hastanelerin işletilmesi, su ve hijyen desteğini sağlayacağız.”

    GUTA’YA İZİN YOK
    Dr. Kınık insani yardım konusunda tüm tarafların aynı hassasiyeti göstermediğine de dikkat çekti: “Birleşmiş Milletler’in 30 günlük insani ateşkes kararından sonra Suriye Kızılayı, Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler, Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı’yla temas kurarak Afrin’e yardım götürmek istediklerini beyan ettiler. TSK, bu insani yardıma güvenlik sağladı. Biz de Guta’ya yardım konvoyu ve bini aşkın acil müdahale gerektiren yaralının Türkiye’ye alınması için müracaat ettik. Aynı hassasiyeti karşı taraf göstermedi.”

    ŞEFKAT NÖBETİ
    Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, ‘Şefkat Nöbeti Kampanyası’nın tanıtımını yaptı: “Yedinci yılına giren Suriye insani yardım krizinde Türkiye, Anadolu ve milletimiz üstüne düşen insanlık ve şefkat vazifesini yerine getiriyor. Sosyal medyada ‘Şefkat Nöbeti’ etiketiyle yapacağınız paylaşımları ve destekleri insani ve vicdani seferberlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ayrıca 2868’e kısa mesaj atarak 10 liralık destek verebilirsiniz. Depolarımızdaki kolilerin üzerine Türkiye’nin her yerinden gelen mesajlar yazılıyor. Bu kolileri Afrin’e, Cerablus’a, Azez’e ve mümkün olan tüm uzak noktalara taşıyoruz. Bizler mazluma da o mazluma karşı yapılan zulme de kimlik sormuyoruz.”

    Kızılayın yardım üssü

    Etiketler: Kızılay , Hatay , gazetehaberleri , gündem
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