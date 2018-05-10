Kızılay’ın Ramazan seferberliği: 10 milyon kişiye yardım ulaşacak

İhtiyaç sahiplerine, Kızılay Kart aracılığıyla ilave 350 bin lira para yüklenecek. Ayrıca, Sudan’da politik gelişmeler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 50 bin aileye da yardım ulaştırılıp, Türkiye’deki Suriyeli vatandaşların da boynu bükük kalmayacak. Türkiye’deki 1,3 milyon dul, özürlü, çocuk ve yaşlı olmak üzere korumaya muhtaç Suriyeli vatandaşlara, ilave ramazan yüklemesi yapılacak.

Taksim The Marmara Otel’da düzenlenen basın toplantısıyla Ramazan ayında başlatacakları yardım seferberliğini tanıtan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’ye yayılmış şube ve temsilciliklerinin yaptığı detaylı sosyal incelemeler sonucu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçların ihtiyaçlarını gidermek için, yardımseverleri bağış yapmaya çağırdı. Bağışçılar, Kızılay’ın genel nakdi, zekât, fitre, adak ve akika kurbanı, aşevleri, gıda yardımı, Kızılay Kart ve diğer bağış modellerinden seçim yapabilecek.

Ramazan boyunca büyük marketlerde de stantlar açarak gıda kolisi bağışı alınacağını söyleyen Kınık, her bir aile için hazırlanan ve içinde 12 çeşit ürünün bulunduğu 17 kiloluk

gıda kolilerini 75 TL karşılığı Kızılay’ın internet sitesi üzerinden de satın alınarak bağış yapılabileceğini belirtti. Yurt içinde, 200 bin . adet gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Kıdık kurban döneminde hazırlanan 750 bin adet de konserve et dağıtacaklarını söyledi.

Kızılay geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Balkanlar, Asya, Ortadoğu ve Afrika’da 30 ülkede yaklaşık 1 milyon 50 bin kişiye . gıda malzemesi dağıtılacak.

MESCİD-İ AKSA’DA 10 DOLARA İFTAR YEMEĞİ

Kızılay yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgenin yanı sıra, Kudüs’te de, Mescid-i Aksa’da ise bir ay boyunca iftar sofraları kuracak. Bir kişinin iftarlık bedeli 10 dolar olacak. Kızılay, Filistin, Gazze başta olmak üzere, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Operasyonu bölgesindeki vatandaşlara da iftar yemeği dağıtılacak. Özellikle İdlib kırsalında bulunan çadır kentlerdeki Suriye vatandaşlarına yönelik iftar programları organize edilecek.

BAĞIŞ SEÇENEKLERİ

Bağışçılar; bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecekler.

Ayrıca tüm operatörlerden 2868’e boş mesaj atıp 10 TL’lik bağışta bulunabilecek. Hayırseverler, 8 mesajla 1 ramazan kolisi bağışlamış olacak.

KAN BAĞIŞI DÜŞMESİN DİYE GECE MESAİSİ

Kızılay aşevleri Türkiye çapına yayılmış 13 aşevinde yaklaşık toplamda 800 bin kişiye yaklaşık 2 milyon 350 bin kap yemek üretilip dağıtılacak. Ülke genelindeki mevcut stok 102 bin ünite olup, Mayıs ayı itibariyle alınan kan bağışı sayısının 970 bin 622 üniteye ulaştığına dikkat çeken Kızılay Başkanı Kerem Kıdık, Ramazan ayında düşüş gösteren kan bağışı konusunda da önlem aldıklarını söyledi. Ramazan boyunca, Kızılay ramazan çadırları ve camilere yakın noktalarda 5 bin personelle hizmet verip, iftar ve teravi sonrası kan alım işlemi yapacak.