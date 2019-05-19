Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azez'e dost eli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızılay’dan 3 mobil klinik: Azez'e dost eli
GeriGündem Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azez'e dost eli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk ŞAMİLOĞLU
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azez'e dost eli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azez'e dost eli

Suriye’nin Azez kentinde 500 çadırın bulunduğu, 2 binden fazla mültecinin yaşadığı ‘dostluk kampı’na Türk Kızılay tarafından ikisi diş, biri göz olmak üzere üç mobil klinik kuruldu. Mobil klinikler Afrin ve Azez bölgesinde günde 500 kişiye sağlık hizmeti verecek.

SURİYE’de sekiz yıldır devam iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli yaşadığı toprakları bırakıp, başka bir ülkeye göç etmek zorunda kaldı . Geride kalanlar ise savaşın getirdiği imkânsızlıklarla boğuşuyor. Bölgede sağlık, eğitim, gıda sorunları had safhada. Türk Kızılay, Azez ve İdlib’de kurduğu çadırkentler ve yetimhanelere mobil sağlık hizmeti veriyor. Türk Kızılay’ın Azez ve İdlib’deki yardım seferine katıldık. Kilis’te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçip, Suriye’nin Azez kentinde bulunan Kızılay Dostluk Kampı’na vardık. Türk Kızılay tarafından iki diş, bir göz olmak üzere üç mobil kliniğin açılışı yapıldı. Kampta bulunanlar muayene edilirken, bir yandan da yardım kolileri de dağıtıldı.

Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azeze dost eli

GÜNDE 500 HASTA BAKILACAK

Kızılay Dostluk Kampı’nda açılışın ardından konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık şunları söyledi: “Zorunlu göçe maruz bırakılmış ihtiyaç sahiplerinin tedavileri gerçekleştirilecek. Günlük 500 civarında hastaya bakılabilecek. Röntgen ve laboratuvar teknikleri yapılabilecek. İçerisinde uzman hekimlerimiz çalışacak. Suriye’de sağlık sistemi maalesef çökmüş. 90’ı aşkın devlet hastanesinin 80’inden fazlası işlevsiz durumda ve çalışmıyor. Savaştan önce 31 bin olan hekim sayısı şu an 5 binlere düşmüş. Ülkede ilaç sıkıntısı var, hastanelerin enerji sıkıntısı var, sağlık hizmetleri üretilemiyor. İç savaş ve saldırılar nedeniyle rehabilitasyon ihtiyacı olan çok sayıda hasta var. Özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler bakımsız durumdalar. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliğiyle Suriye’nin genelinde, yaklaşık 34 tane sağlık merkezi işletiyoruz. Altı hastane, 29 tıp merkezi hizmet veriyor. Burada yaklaşık 2 bin 252 sağlık personeli çalışıyor.”

Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azeze dost eli

Azez’den sonra ikinci durağımız İdlib kasabası oldu. Burada da Türk Kızılay’ın kurmuş olduğu ‘sevgi butiklerini’ de gezdik. Burada Suriyeli vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kızılay’dan 3 mobil klinik: Azeze dost eli

İŞİMİZ ALLAH’A KALMIŞTI

Tel Rıfat’tan gelen Abdul Ahmet muayene olduktan sonra, “İşimiz Allah’a kalmıştı. Kendimiz bir şeyler yapıyorduk. Ne işe yaradığını bilmeden bulduğumuz ilaçları iyi gelir diye içiyorduk. Şimdi ne yaptığımızı bileceğiz. Savaş şartlarına göre şanslıyız” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozulacak

Üniversiteyi basıp rektörün odasına girmişlerdi... Yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gören telefonuna sarıldı