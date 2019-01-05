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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İdris EMEN
05.01.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Kızılay yaşlı bakım merkezleri kuruyor

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Kızılay yaşlı bakım merkezleri kuruyor

Kızılay yeni yılda ülkenin farklı bölgelerinde yaşlı bakım merkezleri kurulacak. Bu merkezlere yerleştirilecek olan yaşlılara, sağlık hizmeti de verilecek. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul’da üç yaşlı bakım merkezi kuracaklarını söyleyen Kızılay Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, “Böylece toplum temelli bir yaşlı bakım ve koruma programını uygulamaya geçireceğiz” dedi.

Türk Kızılay’ın 2018 faaliyetleri değerlendiren Dr. Kınık, yeni projelerini de anlattı. İlk etapta İstanbul’da Bakırköy, Bostancı ve Pendik’te üç yaşlı bakım merkezi kuracaklarını belirten Kınık, her birinin 250 kişilik kapasiteye sahip olacağını söyledi. Bu merkezleri 81 ile yaymak istediklerini anlatan Kınık, “Özellikle bakıma muhtaç yaşlı nüfusunun yüksek olduğu her yerde projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz.

Şu anda İstanbul’da 400 binin üzerinde 85 yaş üstü yaşlı nüfus var. Bunların korunmaya ihtiyacı var. Kızılay olarak geleneksel huzur evlerinden farklı olarak ilk etapta Bakırköy, Bostancı Altıntepe ve Pendik’te birer yaşlı bakım merkezi açacağız. Burada kalan yaşlılarımıza tıbbi sağlık hizmeti de verilecek. Bu merkezlerde terminal dönemindeki yaşlılarımızın bütün ihtiyaçları karşılanacak. Bu merkezler aynı zamanda yaşlılara evde bakım hizmeti de verecek. Böylece toplum temelli bir yaşlı bakım ve koruma programını uygulamaya geçireceğiz” dedi.

Geçtiğimiz sene yaklaşık 23 milyon kişiye yardım eli uzatan Türk Kızılay, yıl içinde Sosyal Girişimcilik Projesi’ni de hayata geçirecek. Bu proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi yardımlarının yanı sıra iş imkanı sağlanacak. 

 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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