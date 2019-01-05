Kızılay yaşlı bakım merkezleri kuruyor
Kızılay yeni yılda ülkenin farklı bölgelerinde yaşlı bakım merkezleri kurulacak. Bu merkezlere yerleştirilecek olan yaşlılara, sağlık hizmeti de verilecek. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul’da üç yaşlı bakım merkezi kuracaklarını söyleyen Kızılay Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, “Böylece toplum temelli bir yaşlı bakım ve koruma programını uygulamaya geçireceğiz” dedi.
Türk Kızılay’ın 2018 faaliyetleri değerlendiren Dr. Kınık, yeni projelerini de anlattı. İlk etapta İstanbul’da Bakırköy, Bostancı ve Pendik’te üç yaşlı bakım merkezi kuracaklarını belirten Kınık, her birinin 250 kişilik kapasiteye sahip olacağını söyledi. Bu merkezleri 81 ile yaymak istediklerini anlatan Kınık, “Özellikle bakıma muhtaç yaşlı nüfusunun yüksek olduğu her yerde projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz.
Şu anda İstanbul’da 400 binin üzerinde 85 yaş üstü yaşlı nüfus var. Bunların korunmaya ihtiyacı var. Kızılay olarak geleneksel huzur evlerinden farklı olarak ilk etapta Bakırköy, Bostancı Altıntepe ve Pendik’te birer yaşlı bakım merkezi açacağız. Burada kalan yaşlılarımıza tıbbi sağlık hizmeti de verilecek. Bu merkezlerde terminal dönemindeki yaşlılarımızın bütün ihtiyaçları karşılanacak. Bu merkezler aynı zamanda yaşlılara evde bakım hizmeti de verecek. Böylece toplum temelli bir yaşlı bakım ve koruma programını uygulamaya geçireceğiz” dedi.
Geçtiğimiz sene yaklaşık 23 milyon kişiye yardım eli uzatan Türk Kızılay, yıl içinde Sosyal Girişimcilik Projesi’ni de hayata geçirecek. Bu proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi yardımlarının yanı sıra iş imkanı sağlanacak.
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