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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Kızılay personel alımı ile kadrosuna istihdam sağlayacak

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Kızılay personel alımı ile kadrosuna istihdam sağlayacak

Kızılay personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımı ilanları ve başvuru ekranı

Kızılay personel alımı ilanlarını erişime açtı. Ocak ayının başlarında açtığı yeni ilanlarla bünyesine yapacağı alımlar hakkında detayları erişime açan Kızılay, pozisyon bilgisi ver aranan nitelikleri paylaştı. İşte, Kızılay personel alımı ve detaylı bilgiler

KIZILAY PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

PozisyonŞehir - ÜlkeYayın Tarihi
İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP) İstanbul, Gaziantep22.1.2019
İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018) Ankara22.1.2019
Executive Assistant (IFRC-01) Ankara18.1.2019
Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019)  16.1.2019
Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1) Tüm Türkiye16.1.2019
Doktor (Doktor 2018) TURKIYE15.1.2019
Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018) Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş11.1.2019
Corporate Communication Specialist (CCS) Ankara8.1.2019
Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018) Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep2.1.2019
Reporting/ Data Specialist Türkiye2.1.2019
Program/ Project Assistant (PA)  2.1.2019
Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye2.1.2019

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