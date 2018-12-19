Kızılay için kayyım kararı kaldırıldı
TÜRK Kızılay Derneği’ne kayyım atama kararı tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar kaldırıldı.
Kızılay’da 700’ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200’e düşmüş, şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatılmıştı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşınmıştı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 12 Aralık tarihinde Kızılay’ı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım’ı kayyım olarak atamıştı. Kızılay Hukuk Müşavirliği de karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar Kızılay için kayyım kararını kaldırdı. Türk Kızılay Derneği’nden karara ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
KAYYIM HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL
“Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, hali hazırda Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunun altını çizmiştir. Kızılay Hukuk Müşavirliği’nin gerekçeli karardaki tedbire itirazını haklı görerek ek kararla düzelten mahkeme, verilen kararın olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik olduğunu Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunu ifade etmiş, tereddütleri gidererek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçme adına, Olağanüstü Kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelemiştir. Verilen karar ile Kızılay’a tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyım heyetinin gelmesi hukuken mümkün değildir. Kızılay’ın üst mahkeme nezdinde kararın esastan düzeltilmesine yönelik itiraz süreci devam etmektedir.”
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