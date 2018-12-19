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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızılay için kayyım kararı kaldırıldı

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Kızılay için kayyım kararı kaldırıldı

TÜRK Kızılay Derneği’ne kayyım atama kararı tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar kaldırıldı.

Kızılay’da 700’ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200’e düşmüş, şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatılmıştı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşınmıştı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 12 Aralık tarihinde Kızılay’ı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım’ı kayyım olarak atamıştı. Kızılay Hukuk Müşavirliği de karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar Kızılay için kayyım kararını kaldırdı. Türk Kızılay Derneği’nden karara ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

KAYYIM HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

“Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, hali hazırda Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunun altını çizmiştir. Kızılay Hukuk Müşavirliği’nin gerekçeli karardaki tedbire itirazını haklı görerek ek kararla düzelten mahkeme, verilen kararın olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik olduğunu Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunu ifade etmiş, tereddütleri gidererek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçme adına, Olağanüstü Kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelemiştir. Verilen karar ile Kızılay’a tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyım heyetinin gelmesi hukuken mümkün değildir. Kızılay’ın üst mahkeme nezdinde kararın esastan düzeltilmesine yönelik itiraz süreci devam etmektedir.” 

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