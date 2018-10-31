Kızılay Haftası ne zaman hangi tarih aralığında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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31.10.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Kızılay Haftası ne zaman hangi tarih aralığında?

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Kızılay Haftası ne zaman hangi tarih aralığında?

Her yıl kasım ayının ilk günleri farkındalık yaratma ve faaliyetlere dikkat çekmek için kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da 29 Ekim-04 Kasım tarih aralığında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle gündemde yer alacak. İşte, etkinliklere katılacak ya da etkinlikler gerçekleştirecek binlerce kişinin merakla araştırdığı Kızılay Haftası hakkında detaylı bilgiler

Türkiye'nin tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleriyle hareket eden yardım kuruluşu olan Kızılay, 29 Ekim-04 Kasım tarih aralığında gerçekleştirilecek Kızılay Haftası kutlamalarıyla gündemde yer alacak.

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Türk Kızılay’ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

KIZILAY TARİHÇESİ

Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur.Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Cemiyetin İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)’na yaptığı başvuru üzerine ismi 29 Kasım 1922’de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti.Cemiyet, Milli Mücadeleden sonra cemiyet Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi'ni yönetti. Türkiye’ye nakillerini bekleyen Yunanistan’daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri sağlandı.Cemiyetin merkezi 1925’te Ankara’ya alındı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu Hilal-i Ahmer tarafından açıldı.Cemiyetin adı 28 Nisan 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Dr Kerem Kınık yapmaktadır.

KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kızılay Haftası etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve liselere göre değişiklik gösteriyor. İşte Kızılay’ın resmi sayfası üzerinden paylaşılan Kızılay Haftası etkinlikleri!

KIZILAY HAFTASI OKUL SUNUMLARI

 

İlkokul 1-4

*

 Kızılay Sunumu

*

 Seminer El Kitabı

*

 Film: Temel İlkeler Serüveni

*

 Film: Gizemli Macera

*

 İlk Yardım Animasyonları (10 Film)

*

 112 Şarkısı (mp3)

*

 MODÜL
​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
Konuların İşlenişi Formatı 1-4 İlkokul
İlk Okul Eğitim İhtiyaç Listesi
Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

Ortaokul 5-8

*

 Kızılay Sunumu

*

 Seminer El Kitabı

*

 İlk Yardım Animasyonları (10 Film)

*

 112 Şarkısı (mp3)

*

 MODÜL
​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
Konuların İşlenişi Formatı 5-8 Orta Okul
Orta Okul Eğitim İhtiyaç Listesi
Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

Lise

*

 Film: Benim Kızılayım

*

 MODÜL
​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
Konuların İşlenişi Formatı Lise
Lise Eğitim İhtiyaç Listesi
Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

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