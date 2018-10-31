Kızılay Haftası ne zaman hangi tarih aralığında?
Her yıl kasım ayının ilk günleri farkındalık yaratma ve faaliyetlere dikkat çekmek için kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da 29 Ekim-04 Kasım tarih aralığında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle gündemde yer alacak. İşte, etkinliklere katılacak ya da etkinlikler gerçekleştirecek binlerce kişinin merakla araştırdığı Kızılay Haftası hakkında detaylı bilgiler
Türkiye'nin tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleriyle hareket eden yardım kuruluşu olan Kızılay, 29 Ekim-04 Kasım tarih aralığında gerçekleştirilecek Kızılay Haftası kutlamalarıyla gündemde yer alacak.
29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Türk Kızılay’ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.
KIZILAY TARİHÇESİ
Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur.Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Cemiyetin İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)’na yaptığı başvuru üzerine ismi 29 Kasım 1922’de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti.Cemiyet, Milli Mücadeleden sonra cemiyet Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi'ni yönetti. Türkiye’ye nakillerini bekleyen Yunanistan’daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri sağlandı.Cemiyetin merkezi 1925’te Ankara’ya alındı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu Hilal-i Ahmer tarafından açıldı.Cemiyetin adı 28 Nisan 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Dr Kerem Kınık yapmaktadır.
KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kızılay Haftası etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve liselere göre değişiklik gösteriyor. İşte Kızılay’ın resmi sayfası üzerinden paylaşılan Kızılay Haftası etkinlikleri!
KIZILAY HAFTASI OKUL SUNUMLARI
İlkokul 1-4
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Ortaokul 5-8
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Lise
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