Kızılay Haftası ne zaman?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Kızılay Haftası’na çevrildi. Türkiye’nin dört bir yanında Kızılay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Hafta boyunca şiir, kompozisyon okumaları gerçekleşecek, yarışmalar yapılacak. Peki, Kızılay Haftası ne zaman?
Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.
Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.
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