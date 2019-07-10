Kızılay 2019 kurban vekalet bedelini açıkladı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, Kızılay'ın 2019 vekaletle kurban kesim bedellerini araştırıyordu. Kızılay, bu yılki vekaletle kurban kesim bedellerini resmi internet sitesinden duyurdu. İşte, Kızılay 2019 kurban vekalet bedeli...
Kızılay 2019 kurban vekalet bedelini açıkladı. Kızılay bu yıl da İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde, kurban kesimi yapmaya devam edecek. Kızılay'ın bu yıl yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 725 TL olarak belirlendi.
GEÇEN YIL 40 ÜLKEDE KURBAN KESİLDİ
Hayırseverler, Kızılay'ın 2018 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na yoğun ilgi gösterdi.
Kızılay'a yurt içinde vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları Türkiye genelindeki kombinalarda kesilmeye başlandı. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları ise Balkanlar'da 9, Afrika'da 16, Asya'da 6, Orta Doğu'da 6, Güney Amerika'da 1 ülkede ve KKTC'de gerçekleştirilen kesim işlemlerinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi veteriner hekimlerce yapıldı.
Vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak kesimi yapılan kurbanlarla ilgili vekalet sahiplerine anlık olarak bilgi verildi. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı.
"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla kampanyasını sürdüren Kızılay, amacına uygun olarak kesimi yapılan Türkiye'deki kurbanların etleri, kıyma ve kuşbaşı kavurma konservesi haline getirdikten sonra şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtımını sağladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle