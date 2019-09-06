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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar COŞKUN/KONYA (DHA)
06.09.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan baba kendini böyle savundu!

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Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan baba kendini böyle savundu!

Konya'da oğlu ile kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.K. (42), duruşmada verdiği ifadede ''Eşim aldatma olaylarını kapatmak için iftira attı'' dedi.

Olay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi.

Küçük kız durumu soran annesine babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU, BABA TUTUKLANDI

Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp tutuklanan baba A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 çocuk devlet koruması altına alındı.

'EŞİM İFTİRA ATTI'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması yapıldı. Tutuklu sanık A.K. ile şikayetçi anne Z.K.'nin avukatları ile hazır olduğu duruşmaya Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada tutuklu sanık A.K., eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden A.K., ''Ben çocuklarım için eşimden ayrılmadım. Eşim aldatma olayını kapatmak için bu iftirayı atmıştır'' dedi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kızının tiki olduğunu ve vücuduna dokundurtmadığını ileri süren A.K., ''Kızımın tiki vardır. Kesinlikle kendi vücuduna dokundurtmaz. Annesinin baskısıyla aleyhime beyan vermiştir'' diye konuştu.

Anne Z.K. ise ''Hangi anne davaya konu olmamış bir şeyi dava konusu yapıp, çocuklarının omzuna psikolojik yük yükler'' dedi.

Mahkeme heyeti, A.K.'nin tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AİLEYE DESTEK OLDULAR

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ile bir grup CHP'li kadın, aileye destek olmak için duruşma sonuna kadar adliye binası önünde bekledi.

Seydişehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Tutal da adliye önüne gelerek aileye destek oldu. Tutal, ''Güzelim ülkemizde son zamanlarda çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet olayları artmaya başladı. Bu olaylardan üzüntü duyuyoruz. Gönlümüz arzu ediyor ki bu olaylar hiç olmasın. Kınadığımız, telin ettiğimiz bu iğrenç hadisenin olmamasını arzu ediyoruz. Biz suçluya en ağır cezanın verilmesi ve adaletin tecelli etmesi ve bu olayların engellenmesi noktasında adaletimize güveniyoruz" dedi.

UCİM Konya Konya Koordinatörü Özlem Bilgi de bu tür olaylara sessiz kalmayacaklarını, suçluların en ağır cezayı almaları gerektiğini kaydetti.

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