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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammed KISIR/DHA
04.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Kızı ve damadının terk ettiği torununa bakan anneanneye hapis şoku

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Kızı ve damadının terk ettiği torununa bakan anneanneye hapis şoku

KAYSERİ'de kızı ve damadının terk ettiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası 9 yaşındaki torunu Belinay'ın bakımını üstlenen anneanne Hatice Günek(47) hakkında beyaz eşya borcunu taahüt ettiği süre içerisinde ödemediği gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası doğrultusunda evinden gözaltına alınarak, emniyete götürülen anneanne, hayırseverler borcun yarısını ödeyince cezaevine girmekten kurtuldu. 9 saat gözaltında tutulan Günek, kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Çift, doğumdan 6 ay sonra boşandı. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına neden olduğunu düşündüğü bebeğini terk edip, ikinci bir evlilik yaptı. Baba Celal K. da bebeğe sahip çıkmadı. 

Yıllar önce eşinden ayrılan Hatice Günek ise kızı ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a bağrına basıp, büyüttü. Şu anda 3'üncü sınıf öğrencisi olan torununun her türlü bakım ve tedavisini üstlenen anneanne geçimini de Belinay için ödenen evde bakım ve babasından kalan yetim maaşı ile sağladı. Ancak Hatice Günek, beyaz eşya firmasına olan 5 bin TL'lik borcunu ödemedi. İcra kararı alınmaması için 'Borcunu ödeyeceği yönünde' taahütte bulunan Günek, vaadettiği süre içinde de parayı ödeyemedi. Bunun üzerine anneanne hakkında İcra İflas Kanunu’nun 340’ıncı maddesi gereğince 3 ay hapis cezası verildi.

Karar doğrultusunda Hatice Günek, 28 Nisan günü polis tarafından evinden gözaltına alındı.  Emniyete götürülen anneanne için durumdan haberdar olan hayırseverler, 2 bin 500 TL toplayarak, borcun yarısını ödedi. Hapis cezasını veren hakim de kararı kaldırdı.

Halen 2 bin 500 TL borcu olan anneanne 9 saat gözaltında tutulduktan sonra salıverildi. 

"YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Anneanne Günek, torununa bakmak için yardımseverlerden destek beklediğini söyleyerek,  "Beşbin lira beyaz eşya borcum vardı. Torunumun sağlık sorunları sebebiyle borcumu ödeyemedim. Hayırseverlerin yardımıyla borcun 2 bin 500 TL'si ödendi. Daha önceki borçlarım duruyor. Torunumun sağlık bakımları için borçları ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

Belinay'dan dolayı bin 300 lira bakım maaşı aldığını belirten Günek, "Babamdan 400 lira yetim maaşı alıyorum, o da çektiğim krediye gidiyor. Benim gelirim olmadığı için Belinay'a bakmakta güçlük çekiyorum. Çok şükür hayırseverler birleşerek, borcumun yarısını ödediler. Onların sayesinde serbest bırakıldım" diye konuştu.

Evde eşyalarının olmadığını ve zor durumda olduğunu vurgulayan Günek, torununa hem annelik hem de babalık yaptığını kaydetti.

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