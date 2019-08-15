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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı

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Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı

FETÖ’ye ait Samanyolu TV’nin Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk’in doktor kızı Selma Eryılmaz itirafçı oldu: Babam FETÖ elebaşının eski arkadaşı. Örgütün beyin takımındaydı...

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Samanyolu televizyonu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Faruk İlk'in doktor kızı Selma Eryılmaz, itirafçı olarak babasının ve kendisinin örgütteki faaliyetleriyle ilgili her şeyi anlattı:

Babam FETÖ'nün beyin takımı olarak tabir edilen kişiler arasında yer alır. Örgütün ileri gelenlerinden Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Naci Tosun, Hidayet Karaca, İbrahim Kocabıyık da arkadaşları.;

Babam İzmir'de 1978-82 arasında örgütün yurtlarından olan Akçakoca'da belletmen olarak görev yapmış. Bu dönemde Fetullah Gülen de yurt müdürü olarak çalışıyormuş. Babam ile arkadaşlıkları bu zamana dayanmakta. Fetullah Gülen'in bizzat istemesi üzerine müfettişlik görevinden istifa ederek Samanyolu televizyonu Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Pensilvanya'ya giderek iki kez görüştü. Şu an annem ile birlikte Almanya'da...

Danıştay üyesi olan dayım Mehmet Sönmez ile Yargıtay üyesi olan diğer dayım Salih Sönmez de FETÖ'den tutuklu.

Ben lise, dershane, üniversite yıllarında FETÖ evlerinde bulundum, sohbetlere katıldım. FETÖ üyesiyim. Ancak çok pişmanım. Tıp fakültesinden sonra doktorluğa başladım. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Kadıhan'daki görev yerimde sohbetlere katıldım. Tayin olduğum Uşak'ta örgüt toplantı ve sohbetlerinde bulundum. Örgütün Uşak İl İmamı Mustafa Balcı idi... Uşak Devlet Hastanesi'nde poliklinikte çalışırken bir hemşire yanıma gelerek sohbete gelip gelemeyeceğini sordu. Örgütün kadınlardan sorumlu il ablası Filiz Şimşek idi.

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