Kızı için itiraz etti
SANATÇI Metin Akpınar’la katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan ve Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan sanatçı Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, adli kontrol tedbiri ve yurtdışına çıkış yasağı kararına itiraz etti.
HASTA KIZINI ZİYARET EDİYOR
Ülgen tarafından Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verilen dilekçede özetle şöyle denildi: “Soruşturma konusu sözlerde Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmemiş veya sövmek suretiyle onur, şeref veya saygınlığa saldırılmamıştır... Müvekkilimizin kızı yurtdışında, Hollanda’da yaşamakta ve müvekkilimiz kanser tedavisi gören kızı için sürekli Hollanda’ya gitmektedir. Müvekkilimizin yurtdışına çıkış yasağı, kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize manevi işkence çektirecek yöntem olmuştur. ” m Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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