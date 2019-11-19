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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA)
19.11.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti

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Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti

Antalya'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

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  • Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
  • Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
  • Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
  • Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
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Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi, Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi.

Kızının rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Park içinde yer alan Yaşlı Evi'nde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin" dedi.

Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

KIZI UZAKTA BEKLETİLDİ

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek annesinin yanına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y. baygınlık geçirdi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti. E.Ç., sedyedeki kızının yanına gelerek gözyaşı döktü. T.Y., ambulansa götürülürken anne de kızının elini tutarak ona eşlik etti. Anne ve kızı aynı ambulansla Antalya Eğitim Araştırma ve Hastanesi'ne götürüldü.

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