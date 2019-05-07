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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK- Efendi ERKAYIRAN/ADANA (DHA)
07.05.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Kızı baltalı vahşet kurbanı olan baba: 'Gel kızını al' dedi, ölüsünü aldım

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Osmaniye'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Zengin (45) tarafından çocuğunun gözleri önünde baltayla öldürülen Dilek Zengin'in(41) babası Musa Bülbül (60), "Mehmet beni aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı. Mehmet Zengin boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alıp saldırdı. Mehmet Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu.

Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan Mehmet Zengin ise eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Kızı baltalı vahşet kurbanı olan baba: Gel kızını al dedi, ölüsünü aldım
'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTI'

Dilek Zengin'in cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim almaya gelen babası Musa Bülbül, olay günü kızının annesiyle konuştuğunu ve eşi Mehmet Zengin ile 2 gün önce tartıştıklarını annesine söylediğini belirterek, "Bir yıldan beri aralarında anlaşmazlık vardı. Kıskanma problemi vardı. Boşanacaklardı. Mehmet aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım. Torunumun gözleri önünde öldürmüş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Cinayeti tanıklık eden 2 kız torununun da travma yaşadığını belirten acılı baba, kızı Dilek Zengin'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından teslim aldı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüldü.

Kızı baltalı vahşet kurbanı olan baba: Gel kızını al dedi, ölüsünü aldım

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