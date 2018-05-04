Kızgın yağ döküp satırla yaralamıştı! Flaş gelişme

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Emine Sayar (40) ile tarafların avukatları katıldı. Sayar'ı olay sırasında hafif yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eş Ayhan Akdemir (42) ise başka suçtan tutuklu bulunduğu için duruşmaya gelmedi. Mahkeme savcısı, dava dosyasında araştırılacak husus olmaması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Sayar'ın "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği

gerekçesiyle cezalandırılması, Akdemir'in ise "basit yaralama" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.



Sayar, savunmasında, olay günü nafaka yüzünden tartıştıklarını söyledi. Sayar, "Mutfaktan bıçak alıp geldi. Bıçak sallayıp beni itti, saçımı çekti. Kendimi korumak için bir şeylerle vurdum. Kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağ ikimizin de üzerine döküldü. Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Emine Sayar'ı "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi. Ayhan Akdemir'in ise Sayar'ı yaraladığının sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.