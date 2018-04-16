Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kız yurdunda panik: Su içmeye kalktı, şoke oldu

    Kız yurdunda panik: Su içmeye kalktı, şoke oldu

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    16.04.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    AYDIN Efeler İlçesi’nde faaliyet gösteren özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında gizlice giren bir şahıs öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Su içmeye kalkan bir öğrencinin fark ettiği şahıs, yangın merdivenini kullanarak binadan kaçarken, olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

    Yaşananları Hürriyet muhabirine anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” diye konuştu.

    Kız yurdunda panik: Su içmeye kalktı, şoke olduOlayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, “Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor” dedi.

    VELİLER TEPKİLİ

    Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunun veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şöyle dedi: “Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok.”

     

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2018) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: kız yurdu , kız yurdunda panik , aydın , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri