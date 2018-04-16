Kız yurdunda panik: Su içmeye kalktı, şoke oldu

Yaşananları Hürriyet muhabirine anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” diye konuştu.

Olayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, “Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor” dedi.

VELİLER TEPKİLİ

Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunun veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şöyle dedi: “Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok.”

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