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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/DHA
30.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Pes dedirten olay! Kız öğrenciler için bağışlandı, Suriyeli erkeklere kiralandı!

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Pes dedirten olay! Kız öğrenciler için bağışlandı, Suriyeli erkeklere kiralandı!

Aydın'ın Söke ilçesinde, hayırsever tarafından kız öğrencilere kiralanması şartıyla Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na bağışlanan dairenin, sözleşmenin Türk kız öğrenci üzerine yapılmasına rağmen 5 Suriyeli bekar erkeğe kiralandığı ortaya çıktı. Bundan rahatsız olan apartman sakinlerinin Kaymakamlık ve polise şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, durumdan yeni haberdar olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi.

Sökeli hayırsever Sıdıka Yamak'ın, yaşamını yitirmeden, kız öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi 2'nci Blok 1'inci kattaki daire, iddiaya göre, emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe, toplam 800 liraya kiralandı. Sözleşme ise Türk kız öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'nci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, durumdan rahatsız olduklarını söyledi ancak iddiaya göre sonuç alınamadı. 2 aylık çabasına rağmen Suriyelilerin daireden çıkarılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeliyi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti için gözaltına aldı. 5 Suriyelinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalıştığı ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Şafak Sitesi 2'nci Blok Yöneticisi Abdi Tokcan, "2011 yılında taşındığım apartmanda 4 yıl önce yönetici oldum. Apartmanımızda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na ait daire var. Vakıf evi, hayırsever Sıdıka Yamak tarafından sadece kız öğrencilere kiraya verilme şartıyla bağışlanan dairedir. Bu dairede 2 aydan beri Suriye vatandaşı olduğunu öğrendiğimiz 5 erkek yaşamaktadır. Buradaki mesele bekar insanların olması değil, örf adetini bilmediğimiz, tanımadığımız, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz kişiler olması. Bu nedenle de rahatsızız. İnşallah bu iş bir an önce çözüme kavuşur ve bizler de rahat bir nefes alırız" dedi.

REKTÖRDEN SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜ

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vakfa ait dairede Suriyelilerin kiracı olarak oturduğunu yeni öğrendiğini belirterek, "Vakıf yetkilisini çağırarak, gerekenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ilettim. 'O dairede kız öğrenciler kalacaksa biz de elimizden gelen yardımı yapalım' dedim. Gerekli çalışmayı başlattık. En kısa sürede bu iş çözüme kavuşacak" dedi.

Pes dedirten olay Kız öğrenciler için bağışlandı, Suriyeli erkeklere kiralandı


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