Kız meselesi can aldı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Mert Karaman (19), kız meselesi nedeniyle tartıştığı F.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Yeni Yalı Mahallesindeki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, Mert Karaman ile F.Ö. arsada buluşarak kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. F.Ö., yanında getirdiği bıçakla Mert Karamanı karnından ve göğsünden bıçakladı. F.Ö. olay yerinden kaçarken, Mert Karamanın bıçaklandığını gören yakınları ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınları, Mert Karamanı otomobile alarak hastaneye götürmek isterken yolda karşılaştıkları sağlık ekibine teslim etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
F.Ö. ise polisin takibi sonucu İzmit'te yakalanarak gözaltına alındı.
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