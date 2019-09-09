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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Suçüstü yakalandı itiraf edince kız kardeşi ile birlikte tutuklandı!

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Mersin'de ikisi kız kardeş 3 şüpheli, 3 ayrı kuyumcudan sahte altın kolye bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcu, polisi arayarak M.Z.D. (21) adlı genç kızı kendisine sahte altın kolye satmak isterken yakaladığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık olayını aralarında kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişiyle birlikte yaptığını söylemesi üzerine, plakası belirlenen araç otoban gişelerinde durdurularak içerisinde bulunan B.N.D. (18) ile E.Y. adlı şahıslar da gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle Mersin'de iki kuyumcuyu daha sahte altın kolye satarak dolandırdıkları belirlenirken, üzerlerinden çıkan 2 bin 910 TL paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili M.K. adlı şüphelinin ise arandığı bildirildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, zanlılardan M.Z.D.'nin bir kuyumcuda sahte altın bozdururken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcu dükkanına gelen zanlının, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya vererek bir süre sohbet ettikten sonra parayı alarak ayrıldığı görüldü.

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