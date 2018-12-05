Kız kardeşini öldüren Timuroğlu’nun eski ortağı gözaltına alındı
Ataşehir’de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten tutuklanan Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu’nun eski ortağı Bekir Teker tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Erhan Timuroğlu, Bekir Teker’le ilişkisi olduğunu öne sürerek kız kardeşini öldürmüş, Teker’e yönelik silahlı saldırıda düzenlemişti.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, Bekir Teker’in tefecilik yaptığı yönünde 3 ay önce şikayette bulunuldu. Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre, 3 ay süren çalışmanın ardından Bekir Teker’in tefecilik yapan bir grubu yönettiğine yönelik bilgilere ulaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, 13 Kasım 2108 günü operasyon düzenledi. Bekir Teker, basılan adreslerde bulunamazken 11 adamı gözaltına alındı.
Polis, firardaki Teker’i yakalamak için çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz Cuma günü Ataşehir’de olduğuna yönelik bir bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla Teker’i gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürülen Teker, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik saldırılarla ilgili yargılanan Erhan Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu ortağı Bekir Teker’le ilişkisi olduğu ve birlikte sinemaya gittiklerini öne sürerek tabancayla vurarak öldürmüştü. Aylar süren takibin ardından Timuroğlu, gizlendiği adreste yakalanarak tutuklanmış, arandığı dönemde de adamlarıyla birlikte sürekli tehdit ettiği Bekir Teker’in oto galerisini kurşunlamıştı.
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