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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir) (DHA)
29.12.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş

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Kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş

İzmir'in Bergama ilçesinde kız kardeşi Nesrin Cengiz (43) ve eşi Taner Cengiz’i (44) tabancasıyla vurarak öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı (55) tutuklandı. Avcı, borç olarak verdiği 25 bin TL’yi damatlarının geri ödememesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak’taki 2 katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı, dün saat 11.00 sıralarında kız kardeşi Nesrin Cengiz ve eşi Taner Cengiz’in yaşadığı alt kattaki daireye indi. İddiaya göre Ali Rıza Avcı ile bir kahvede garson olarak çalışan damatları Taner Cengiz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Avcı, belinden tabancasını çıkartıp Cengiz’e doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C.ile bulunan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz’i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi Avcı’nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Avcı, ardından tabancasını Taner Cengiz’e doğrultup kurşun yağmuruna tuttu. Taner Cengiz de olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇOCUK, ANNE VE BABASININ BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU

Avcı, olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip ’Kardeşim ve kocasını öldürdüm’ diyerek teslim oldu. Bunun üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çiftin çocukları K.A.C.’yi anne ve babasının cesetleri başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip yakınlarına teslim edildi. Cengiz çiftinin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

TABANCA TUTUKLUK YAPMIŞ

Gözaltına alınan Avcı’nın polisteki ve adliyedeki ifadelerinde "Taner Cengiz’e 25 bin lira borç vermiştim. Olay gün istemek için evlerine gittim. Ancak beni geri çevirdi. Bunun üzerine tartıştık. Kavga çıktı. Bu sırada tabancamı çıkardım, kız kardeşim eşini korumak için önüne geçti. Amacım kardeşimi yaralayıp, yere düşürerek eşini korumaya çalışmasını engellemekti. Kardeşim vurulup düştükten sonra bir el damadımızın başına ateş ettim. Ardından tabancam tutukluk yaptı. Mekanizmayı peş peşe dört kez çektim. Dört mermiyi dışarı attıktan sonra tekrar tabancamı yerde yatan damadımıza doğrultup, 7 kez başına 1 kez de göğsüne ateş ettim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen Avcı tutuklandı. Ali Rıza Avcı’nın uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli edildiği öğrenildi.

Öte yandan polisin çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği Avcı’nın evinde bulunan ruhsatsız 2 pompalı tüfeğe el konuldu.

Kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş


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