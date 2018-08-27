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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA) - İHA
27.08.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ölenlerin yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti, emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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  • Hatayda kız kaçırma tartışmasında kan aktı
  • Hatayda kız kaçırma tartışmasında kan aktı
  • Hatayda kız kaçırma tartışmasında kan aktı
  • Hatayda kız kaçırma tartışmasında kan aktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi’nde İsmet Yılmazer’e ait evde kız kaçırma meselesi yüzünden taraflar konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Hatay’da kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı
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Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hüseyin Yılmazer ve Hasan Güllü ile İsa Ocak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri, ilçede güvenlik önlemi aldı.

Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ali Yılmazer hayatını kaybetti

 

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