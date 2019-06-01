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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)
01.06.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Kız çocuğunu taciz ederken yakalanmıştı! Flaş gelişme...

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Kız çocuğunu taciz ederken yakalanmıştı! Flaş gelişme...

İZMİR'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan Gani Etloğlu. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan bekar Gani Etloğlu, iddiaya göre, aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı.

Etloğlu, motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve Gani Etloğlu'yu tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara Gani Etloğlu'nun herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu.

Bu sırada küçük kızın annesi de aynı iş yerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını Gani Etloğlu'nun motosikletinde gördüklerini anlatıp, nerede olduklarını sordu. Gani Etyoğlu'yui tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti. Bir süre aradıktan sonra Gani Etloğlu'nu çocuğu taciz ederken gören 2 kişi, şoke oldu.

Ağlayan küçük kızı Etloğlu'nun elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gani Etloğlu, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Etloğlu, gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü.

Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi.

Gani Etloğlu, ise emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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