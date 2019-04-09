Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis
GeriGündem Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
09.04.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, lise öğrencisi D.E. (17) adlı kız çocuğuna yaklaşık 6 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan amcasının oğlu S.E. (25), 'nitelikli cinsel istismar suçu'ndan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksekova'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi D.E., geçen mayıs ayında, okullarında verilen 'cinsel istismar' konulu seminere katıldı. D.E., seminer sonrası öğretmeninin yanına gidip, 5- 6 yaşlarındayken amcasının oğlu İ.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. D.E., bu olaydan 2- 3 ay sonra da diğer amcasının oğlu S.E. tarafından cinsel istismara uğradığını, bunun 6 yıl sürdüğünü anlattı. Bunun üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma sırasında, şüphelilerden İ.E.'nin 2017'de yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer şüpheli S.E. gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.E. hakkında Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile 'zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, S.E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verip, sanığı tahliye etti.

8 YIL 4 AY HAPİS

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın altıncı duruşması görüldü. Karar duruşmasına sanık S.E. katılmazken, olayın mağduru D.E.'nin ailesi ve avukatı mahkemede hazır bulundu. Sanık S.E.'nin avukatı Engin Çallı ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Savcılık mütalaasında sanığın 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan S.E.'nin beraatine karar verirken, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Bir üye hakim ise sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini belirterek, verilen karara şerh koydu. Karar oy çokluğuyla alındı.

AVUKATTAN TEPKİ

Mağdur D.E.'nin avukatı Harika Günay Karataş ise karar duruşmasında mahkeme heyetinin ağırlaştırıcı nedenleri uygulamayıp, takdiri indirim sebeplerini uyguladığını söyledi. Avukat Karataş, verilen cezanın az olduğunu ve karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bu karar sadece müvekkilimi değil bütün çocukları ilgilendiren bir karardır. Her ay Adli Tıp Kurumuna 450 istismar vakasının geldiğini düşünürsek, bu kararlar sanıkları azmettirici niteliktedir" diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz'

'Vicdani huzur için yeni seçim düşünülebilir'

CHP'nin iddialarına AK Parti'den jet yanıt

Çok sayıda polis Büyükçekmece'de... 'Sahte seçmen' incelemesi