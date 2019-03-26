Kız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Cinayet sanığından mahkemede şaşırtan talep

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Cinayet sanığından mahkemede şaşırtan talep
GeriGündem Kız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Cinayet sanığından mahkemede şaşırtan talep
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
26.03.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Kız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Cinayet sanığından mahkemede şaşırtan talep

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Cinayet sanığından mahkemede şaşırtan talep

ANTALYA'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), cesedin mezardan çıkarılarak yeniden otopsi yapılmasını istedi. Sanık ayrıca otel koridorlarındaki kamera kayıtlarının incelenmesini ve duruşmalara yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme, tüm talepleri reddetti.

5
  • Öldürdüğü kadının mezarının açılmasını istedi
  • Öldürdüğü kadının mezarının açılmasını istedi
  • Öldürdüğü kadının mezarının açılmasını istedi
  • Öldürdüğü kadının mezarının açılmasını istedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinde tanışıp arkadaş olduğu Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu.

Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek, Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti. Tatil sırasında Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili arasında bu nedenle gece tartışma çıktı.

Otelin havuz başında başlayıp, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp yere vurdu.

Özel güvenliğin müdahale ettiği Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralanan Nutfullina ise çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Aksoy ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Altay Aksoy, mahkeme heyetine 3 talepte bulundu. Nailia Nutfullina'nın mezardan çıkarılıp yeniden otopsi yapılmasını isteyen Altay Aksoy, ayrıca maktulün kaldığı odanın katındaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Basın ve yayın kuruluşu temsilcilerinin duruşmalara alınmaması, duruşmaların kapalı yapılmasını da isteyen Aksoy'un tüm talepleri, mahkeme tarafından reddedildi.

Sanık avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Kasıt olsaydı, olay yerinden uzaklaşması için araç hazırlardı. Cinayet işlemeye karar veren bir kişi, bu suçu herkesin önünde işlemezdi. Müvekkilim maktul için eşinden boşanmış, babasının mirasını satıp 30 bin TL'yi kendisine vermiştir" diyerek, olayın ağır tahrik altında meydana geldiğini öne sürdü.

Sanık Altay Aksoy ise kimseyi kasten öldürmediğini belirterek, “Maddi ve manevi yönden sömürüldüm. Psikolojim bozulduğu için ilaç tedavisine başladım. Ayrıca migren ve bağırsak hastalığım var. Ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eski milli futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Çiftlik Bank'la ilgili son dakika gelişmesi: 75 bin yıla kadar...

İğrenç olay! 13 kişi tutuklandı, aralarında anne ve babası da var

'Sürüngenler' çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı