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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
19.02.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Davada yeni gelişme...

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Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Davada yeni gelişme...

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde karar verirken, duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi’ndeki bir evde 18 Aralık 2017’de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde Günhan Öztürk babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye Tütüncü, babası İsmail Tütüncü, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve genç kızın üniversiteden arkadaşları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nce sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık avukatı ise rapora itiraz ederek, detaylı incelemenin yapılmadığını öne sürüp yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Tütüncü ailesinin avukatı ise olayda kullanılan kılıcın olaydan önce keskinleştirmek amacıyla bilendiğini, bu nedenle sanığın anne ve babasının tanık sıfatıyla ifade vermesini istedi.

Duruşma savcısı her iki avukatın da talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul ederek, davalı tarafların taleplerinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla davanın ertelenmesine karar verdi.

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