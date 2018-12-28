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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
28.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Kız arkadaşı hakkında konuşan arkadaşını öldüren çocuğun cezası belli oldu

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Kız arkadaşı hakkında konuşan arkadaşını öldüren çocuğun cezası belli oldu

Bursa’da kız arkadaşı hakkında olumsuz konuştuğu gerekçesiyle yakın arkadaşı Deniz Varol’u (16) öldüren çocuk sanığa, kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı’nda meydana geldi. Deniz Varol ile arkadaşı N.G., gece saatlerinde Merinos Parkı'nda oturup sohbet etmeye başladı. Deniz Varol, arkadaşı N.G.'nin kız arkadaşı hakkında olumsuz cümleler kurdu. Bu duruma sinirlenen N.G., belinden çıkardığı bıçakla Deniz Varol'u göğsünden ve karnından bıçakladı. N.G., olay yerinden kaçarken, Deniz Varol kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden geçenler durumu fark ederek 112'ye haber verdi. Sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Deniz Varol'u Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Varol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “adam öldürmek” suçundan yargılanmasına başlanan N.D, "Deniz benim yakın bir arkadaşım. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Daha sonra yakın bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri-geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik, sonra daha ileriye gitti. Ben de sinirlendim, 2 yerinden bıçakladım. Evime kaçtım, olaydan 1 saat sonra polis beni evimden gözaltına aldı" dedi.

Sanığın avukatları, müvekkillerinin suçu tahrik altında işlediğini, olay tarihinde yaşının küçük olmasının dikkate alınarak, verilecek cezanın ardından tahliyesini istedi. Sanık N.G. ise son sözünde, “Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra olayın tahrik altında işlendiği, sanığın olay tarihinde yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi halini göz önüne olarak cezasını 11 yıl 8 aya indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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