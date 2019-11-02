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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)
02.11.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü

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MERSİN’in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen çok sayıda kedi öldü.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen göçmen türler balon balıklarının ölüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesine bağlı Kaledran Mahallesi’ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparan balon balığı, şimdi de etini yiyen kedilerin ölümüne neden oldu.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü

Olayı, kedilere yiyecek veren Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç fark etti. Kusanların kendilerini kurtardığını kaydeden Ortaç, etkilenen diğer kedilere de ilaçlı tedavisiyle müdahale etti. İlk belirlemelere göre 2’si büyük ve 3’ü yavru, 5 kedinin telef olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ortaç, hayvanların yedikleri balon balıklarından zehirlendiğini söyledi. Gördükleri karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden balıkçılara da seslenen Ortaç, "Onlar bizim can dostlarımız. Balon balığının çöpe atılması hem çevre, hem de hayvanlar için tehlikelidir. Bu nedenle balıkçılar bu konuda duyarlı olsun" dedi.

Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü

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