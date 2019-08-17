Kıyılarına en çok plastik atık taşınan ikinci ülkeyiz... Teklif: Yasaklansın
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması amacıyla Meclis Başkanlığı’na yasa teklifi verdi. Plastik tüketimi bu şekilde devam ederse 2050 yılında denizlerdeki plastiğin ağırlığının tüm deniz canlılarının ağırlığını geçeceğini vurgulayan Budak’ın yasa teklifinin ayrıntıları şöyle:
HER YIL 5-13 MİLYON TON
Budak’ın teklifi, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Yasası’nda değişiklik içeriyor. Teklifle, plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardakların dahil olduğu tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimi, dış alımı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaklanıyor. Budak, teklifinin gerekçesinde, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 raporuna göre dünyadaki denizlerde toplam 150 milyon ton plastik bulunduğunu ve her yıl 5 ila 13 milyon ton plastiğin daha denize karıştığını vurguladı. Budak şunları söyledi:
MİKROPLASTİK PARÇACIKLAR
“Bayram bitti, tatilciler yavaş yavaş çekildi ama geriye plastik atıklar kaldı. Ne yazık ki sahil ve kent temizliği tek başına yeterli çözüm olmuyor. Çünkü plastik istilası denizleri, deniz canlılarını ve insan sağlığını tehdit eden boyutları çoktan aştı. Böyle devam ederse ekolojik bilanço daha korkunç olacak. Araştırmalara göre insanoğlu plastik tüketimine bu şekilde devam ederse 2050 yılında denizlerdeki plastiğin ağırlığı tüm deniz canlılarının toplam ağırlığını geçecek. Doğaya bırakılan tek bir plastik milyonlarca mikroplastik parçacık haline dönüşmekte.
AKDENİZ YÜZDE 93 PLASTİK
AB ülkeleri 2021 itibariyle tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor. Biz de bu konuda acilen harekete geçmeliyiz. Akdeniz kıyı şeridinde kilometre başına günlük ortalama 5 kilogram plastik atık sahile vuruyor. Kıyılarına en çok plastik atık taşınan ikinci ülke 12.1 bin tonla Türkiye. Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptanırken Akdeniz Havzası’nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşmekte. Marmara Denizi’ndeki her 7 plastiğin 4 tanesi kara kökenli. Karadeniz’deki her 10 çöpün 5 tanesi plastikten oluşuyor. Sorunun en büyük kısmını da tek kullanımlık plastikler oluşturmakta. Dünyada her yıl üretilen 406 milyon ton plastiğin kabaca yüzde 40’ının tek kullanımlık olduğunu söylersek manzaranın ciddiyeti bir kez daha ortaya çıkacaktır.” m ANKARA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle