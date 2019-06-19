Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, (KEGM) ihtiyaç olan alanlarda istihdam etmek üzere 47 personel alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilana lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans bölümlerinin ilgili alanlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilanının detayları...
Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yapılacak. İşte, ilana dair tüm ayrıntılar...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ilgili üniversite, yüksekokul ve lise mezunu, 18 gemici, farklı alanlarda 10 mühendis, 8 yağcı, 8 büro personeli ve 2 kaptan istihdam edilecek.
Bazı branşlara başvuruda 1-3 yıl tecrübe şartı aranırken, bazılarında ise KPSS veya sözlü sınava göre alım yapılacak. Başvurular için belirlenen son tarih ise 21 Haziran.
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