Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım kurası ne zaman?

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak. Ayrıca, lisans mezunu KPSS ile 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı yapılacak. Başvuru süreci bitti. Şimdi ise kura tarihi merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Noter Kur'a tarihi Türkiye İş Kurumu sisteminden kaynaklı 25.12.2019 olarak belirtilmiş ancak bu tarihte kur'a yapılmayacak. Kuranın ne zaman yapılacağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden ilan edilecek.

Konuya iişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.