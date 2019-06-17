Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 47 personel alımı yapacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından 47 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu üzerinden yürütülecek. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımıyla ilgili detaylar…
09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.
İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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