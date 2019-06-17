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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 47 personel alımı yapacak
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17.06.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 47 personel alımı yapacak

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 47 personel alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından 47 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu üzerinden yürütülecek. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımıyla ilgili detaylar…

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.

 

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