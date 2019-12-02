Kıyı Emniyeti 129 personel alımı yapıyor! Kıyı Emniyeti başvuru şartları neler?
Kıyı Emniyeti Müdürlüğü 129 personel alımı ile bünyesine yeni çalışanlar katmaya hazırlanıyor. Gemici, yağcı, deniz trafik operatörü, kaptan, başmühendis alımı yapacak olan Kıyı Emniyeti, adaylarda belirli nitelikler arayacak. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS puanı ile personel alımı yapacak olan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, belirli bölümlerden mezun olma şartı arayacak. Peki, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü 129 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
KIYI EMNİYETİ 129 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kıyı Emniyeti personel alımı için her unvanın farklı nitelik ve şartları olacak. Alımlardan bazılarında KPSS ön planda yer alırken bazılarında ise sadece sözlü mülakat şartı aranacak.
İşte, en çok alımın yapılacağı gemici ve yağcı unvanları hakkında personel alım şartları;
Gemici (42 kişi) - lise ve dengi okul mezunu olmak
• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
• Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları
kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
Yağcı (39 kişi) - lise ve dengi okul mezunu olmak
• En az Yağcı yeterliliğine haiz olmak.
• Yağcı veya daha üst yeterlilikte en az 2 yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları
kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından yada Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanlanmış olup son başvuru tarihi 06.12.2019 tarihidir.
İlanları görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayarak, işyeri ünvanı kısmına "KIYI" yazarak ilanları görüntüleyebilirsiniz.
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