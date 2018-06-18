Kıyı balıkçısının yüzünü güldürdü! Kilosu 70 liradan 8 kilo...

Balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık bir metre boyundaki levrek kısa sürede satıldı. Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 kilogram ağırlığındaki levreği kilosu 70 liradan sattıklarını belirtti. Levreğin lezzet bakımından en değerli balık türleri arasında olduğunu vurgulayan Kanal, "Son yıllarda denizlerimizde levrek azaldı. Buna rağmen zaman zaman bu büyüklükte levrek balıkları ağlara takılıyor. Tabii nadir olunca vatandaşımız da ilgi gösteriyor. Aynı zamanda büyük restoranlar alıcı oluyor. Biz kilosu 70 liradan satışa sunduk ve kısa sürede alıcı çıktı." dedi.



Kanal, büyük tekneler için av yasağının devam ettiğine de işaret ederek, "Bu dönemde ağlara takılan levrek yüzümüzü güldürdü. Umarım devamı gelir." ifadesini kullandı.

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