Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.



Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.