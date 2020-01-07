MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi
GeriGündem Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Davut CAN
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

İZMİR’in Konak ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı.

Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle